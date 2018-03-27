BAE'den üçüncü taciz iddiası

DOHA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait 2 yolcu uçağını taciz ettiğini öne sürdü.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Katar'a ait 2 savaç uçağının Bahreyn hava sahasında BAE'nin 2 yolcu uçağını taciz ettiği iddiasında bulundu.

Katar'ı kınayan Sıvil Havacılık Genel Müdürlüğü, tacizlerin tehlikeli olduğunu ve yolcu uçaklarının korunmak için manevra yapmak zorunda kaldığını savundu.

Bu olayın ilk olmadığı, söz konusu ülkenin daha önce de 2 defa benzer eylemde bulunduğu ve bundan dolayı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayet başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Katar'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Katar, Bahreyn'i de 2 defa hava sahası ihlali yaptığı iddiasıyla şikayet etmişti.

BAE ise Katar'ın 15 Ocak'ta bir yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu ülke, 23 Ocak'ta ise Katar'ın 2 askeri kargo uçağını taciz ettiğini savunmuş ancak olayın hangi tarihte olduğu bilgisini vermemişti.