ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yemen topraklarına "göz dikmediğini" duyurdu.

BAE, Yemen hükümetinin Sokotra Adası'yla ilgili Abu Dabi yönetimine yönelttiği, "egemenlik ihlali" suçlamasına cevap verdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sokotra da dahil olmak üzere Yemen'in kurtarılmış bölgelerindeki BAE askeri varlığının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin faaliyetleri kapsamında yer aldığı ifade edildi.

BAE güçlerinin, güvenlik ve istikrarı korumak, kalkınma projelerine ve ada halkına destek vermek için Sokotra Adası'nda paralel bir rol oynadığının belirtildiği açıklamada, "BAE'nin Yemen'de ya da onun bir parçasında gözü yoktur. BAE'nin Yemen'in pek çok kentinde attığı adımlar güvenlik ve istikrarın sağlanması ve meşru hükümetle Yemen halkının desteklenmesi amacını taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetinden yapılan açıklamanın, "BAE'nin oynadığı rolün gerçekliğini yansıtmadığını ve koalisyon bünyesinde sarf ettiği çabalara adil bir şekilde yaklaşmadığını" belirten bakanlık, BAE'yi ve onun Sokotra'daki rolünü hedef alan bu kampanyaların arkasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile ona destek verenlerin olduğunu iddia etti.