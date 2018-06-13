BAE'nin Hudeyde açıklaması

MARİB (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Yemen'in batısındaki Hudeyde ili ve limanlarının özgürleştirilmesinin yeni bir durum ortaya çıkaracağını ve Husileri müzakere masasına getireceğini belirtti.
Karkaş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'ye yönelik saldırılarının beklenenden daha uzun sürdüğünü ifade ederek, Husilerin, savaşlarını finanse etmek ve insani yardım akışını önlemek için Hudeyde'yi rehin olarak bırakamayacağını aktardı.
BAE Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası toplumdan, Husilerin Hudeyde'den çekilmesi ve limanları sağlam bir şekilde bırakması konusunda baskı yapmasını isteyerek, "Yemen'in batısındaki Hudeyde ili ve limanlarının özgürleştirilmesi yeni bir durum ortaya çıkaracaktır ve Husileri müzakere masasına getirebilir." ifadesini kullandı.
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- Husilerden "gerginliğin azaltılması" çağrısı
Öte yandan Husiler, bugün yaptığı açıklamada, "Hudeyde ilindeki gerginliğin durdurulması ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için şartların hazırlanması" çağrısında bulundu.
Husilerin kontrolü altındaki SABA haber ajansının haberinde, "Saldırı düzenleyen ülkelerin (koalisyon güçleri) batı sahillerinde oluşturduğu askeri gerginlik, Yemen topraklarının birliği ve egemenliğinin parçalanmasını hedefliyor." ifadelerine yer verildi.
BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, uluslararası barış ve güvenliğin korunması kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri istenilen açıklamada, barışın yeniden başlaması şartının, saldırıların (koalisyon güçlerinin operasyonlarının) sona ermesi ve kapsamlı bir siyasi çözüm sürecine girmeye hazırlık için kuşatmanın kaldırılması olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin batı sahil bölgelerinde yaşanan gerginliğin etkisinin sadece Yemen halkının sıkıntılarını artırmayacağı aynı zamanda Kızıl Deniz'in güneyi ve Bab el-Mendeb Boğazı bölgesindeki uluslararası nakliye hattı ile bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit edeceği aktarılarak, Suudi Arabistan ve BAE'den BMGK'nın mesajını anlamaları istendi.
BMGK, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen'in batı bölgesindeki Hudeyde'de Husiler ile Yemen ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle "askeri gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunmuş ve söz konusu krizin tek çözümünün, taraflar arasındaki müzakereler olduğunu vurgulamıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'ta Husilere karşı Hudeyde kentinde geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurmuştu.
Yemen ordu birlikleri ise geçtiğimiz günlerde ülkenin batı sahili bölgesinde stratejik önemi sahip bölgeleri ele geçirmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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