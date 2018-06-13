BAE'nin Hudeyde açıklaması

MARİB (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Yemen'in batısındaki Hudeyde ili ve limanlarının özgürleştirilmesinin yeni bir durum ortaya çıkaracağını ve Husileri müzakere masasına getireceğini belirtti.

Karkaş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'ye yönelik saldırılarının beklenenden daha uzun sürdüğünü ifade ederek, Husilerin, savaşlarını finanse etmek ve insani yardım akışını önlemek için Hudeyde'yi rehin olarak bırakamayacağını aktardı.

BAE Dışişleri Bakanı ayrıca uluslararası toplumdan, Husilerin Hudeyde'den çekilmesi ve limanları sağlam bir şekilde bırakması konusunda baskı yapmasını isteyerek, "Yemen'in batısındaki Hudeyde ili ve limanlarının özgürleştirilmesi yeni bir durum ortaya çıkaracaktır ve Husileri müzakere masasına getirebilir." ifadesini kullandı.

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- Husilerden "gerginliğin azaltılması" çağrısı

Öte yandan Husiler, bugün yaptığı açıklamada, "Hudeyde ilindeki gerginliğin durdurulması ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için şartların hazırlanması" çağrısında bulundu.