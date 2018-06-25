BAE'nin Tunus'ta darbe planladığı iddiası

TUNUS (AA) - Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, eski İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) planladığı iddia edilen darbe girişimindeki rolü nedeniyle görevden alınmadığını bildirdi.

Parlamentoda Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Dahmani, eski İçişleri Bakanı İbrahim'in, "BAE'nin Tunus'ta organize ettiği bir darbe planındaki rolü nedeniyle görevden alındığı" iddialarını reddetti.

Dahmani, Tunus'un güneyindeki Kerkene Adası açıklarında 87 kişinin hayatını kaybettiği göçmen teknesi faciasındaki güvenlik açığının İbrahim'in görevden alınmasının arkasındaki "yegâne" neden olduğunu söyledi.

- Ne olmuştu?

"MondAfrique" isimli internet sitesi, BAE istihbarat birimlerinin görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Tunus'un Cerbe Adası'nda gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Toplantıda, "İbrahim'in Tunus'ta cumhurbaşkanlığına getirilmesini ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandığı iddia edilmişti.