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BAE'nin Washington'daki lobicisi hakkında "çocuk pornografisi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Atlantic dergisi, BAE adına Washington'da lobi faaliyetlerinde bulunan Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Nader'in 1985'te çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığını iddia etti

WASHINGTON (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD'de lobicilik yapan George Nader hakkında 1985 yılında "çocuk pornografisi" gerekçesiyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Atlantic dergisi, BAE adına Washington'da lobi faaliyetlerinde bulunan Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Nader'in 33 yıl önce çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığını öne sürdü.

Dergi ayrıca, bu konuda Nader'in federal sicilinde bilgi olduğunu yazdı.

Haberde, George Nader'in özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yakın ilişkisine dikkat çekilerek, Beyaz Saray'ı defalarca ziyaret ettiğine vurgu yapıldı. Beyaz Saray'ı ziyaret eden kişiler hakkında çok ciddi araştırmalar yapıldığına değinilen haberde, Nader hakkında açılmış söz konusu soruşturmanın neden dikkate alınmadığı sorgulandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a da özel danışmanlık da yapan Nader, bir süre önce Washington'u etkilemek için BAE'den para aktardığı iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturmaya alınmıştı.

Trump ve Rusya arasındaki ilişkiyi inceleyen özel savcı Robert Mueller, Nader'in Washington'u etkilemek için BAE'den ABD'ye para aktarıp aktarmadığını sorgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BAE Beyaz Saray Birleşik Arap Emirlikleri George Nader lobici

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