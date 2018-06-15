BAE'nin Yemen'de Hudeyde operasyonuna katılması

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki koalisyon güçleri bünyesindeki silahlı güçlerinin, Hudeyde'nin özgürleştirilmesi operasyonuna, Yemen hükümetinin talebi üzerine başladığını ifade etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın bakanlar kurulunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Yemen'de yürütülen Hudeyde operasyonu ile "Husilerin saldırılarını sona erdirmek, ülkede istikrarı sağlamak ve mevcut durumu değiştirerek kriz karşısında siyasi bir çözüme ulaşmayı desteklemenin" hedeflendiği ifade edildi.

Operasyonla ayrıca, Husi milislerin Hudeyde Limanı'ndan gelen insani yardım sürecini kısıtlamasındaki keyfi uygulamaları ile ülkedeki çatışmaların süresini uzatan silah kaçakçılığına son verilmesinin de amaçlandığı aktarıldı.

Yemen'deki koalisyon güçlerinin bünyesindeki BAE askeri birliklerinin, Hudeyde operasyonuna Yemen hükümetinin talebiyle başladığı vurgulanan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, bu operasyonda, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk kurallarına bağlı kaldığının altı çizildi.