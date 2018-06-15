HABER

BAE'nin Yemen'de Hudeyde operasyonuna katılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 06:28 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, Hudeyde operasyonuna Yemen hükümetinin talebi üzerine başladığını belirtti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki koalisyon güçleri bünyesindeki silahlı güçlerinin, Hudeyde'nin özgürleştirilmesi operasyonuna, Yemen hükümetinin talebi üzerine başladığını ifade etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın bakanlar kurulunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Yemen'de yürütülen Hudeyde operasyonu ile "Husilerin saldırılarını sona erdirmek, ülkede istikrarı sağlamak ve mevcut durumu değiştirerek kriz karşısında siyasi bir çözüme ulaşmayı desteklemenin" hedeflendiği ifade edildi.

Operasyonla ayrıca, Husi milislerin Hudeyde Limanı'ndan gelen insani yardım sürecini kısıtlamasındaki keyfi uygulamaları ile ülkedeki çatışmaların süresini uzatan silah kaçakçılığına son verilmesinin de amaçlandığı aktarıldı.

Yemen'deki koalisyon güçlerinin bünyesindeki BAE askeri birliklerinin, Hudeyde operasyonuna Yemen hükümetinin talebiyle başladığı vurgulanan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, bu operasyonda, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk kurallarına bağlı kaldığının altı çizildi.

Yemen güçleri, geçen çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'daCumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da
Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildiHakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Hudeyde Yemen

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.