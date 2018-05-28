BAE'nin Yemen'de kurduğu gizli hapishaneler

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan istihbarat ve askeri personelinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de kurduğu gizli hapishanelerde yapılan sorgulamalarda yer alıp almadığının ve insan hakları ihlallerinde rolü olup olmadığının aydınlatılmasını talep ediyor.

Temsilciler Meclisi Usül Komitesi, perşembe günü yaptığı oylamada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yetki yasasında yaptıkları değişiklikle Pentagon'a bağlı ABD personelinin El Kaide şüphelileri için BAE'de kurulan gizli hapishanelerdeki sorgulamalara katılıp katılmadığının ve insan haklarını ihlallerinde rollerinin bulunup bulunmadığının kesin olarak belirlenmesini istedi.

Komite üyeleri, yapılan sesli oylamada Senato'nun hazırladığı yasa taslağının mevcut değişiklikle Temsilciler Meclisine sunulmasına karar verdi.

Temsilciler Meclisinin değişikliği kabul etmesinin ardından yasa tasarısı, söz konusu değişiklikle Senato'nun onayına sunulacak.

Associated Press (AP) haber ajansı, geçen yıl yaptığı özel haberde, Yemen'de BAE tarafından kurulan ve merkezi hükümetten bağımsız yerel güçlerce kontrol edilen gizli hapishaneler ağı bulunduğunu, burada El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin ağır işkence altında sorgulandığını ileri sürmüştü.