BAE'ye kadın mahkumları derhal serbest bırakın çağrısı

CENEVRE (AA) - Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çağrıda bulunarak, ülkedeki hapishanelerde işkenceye maruz kaldığı bildirilen tüm kadın mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi'nin öncülüğünde, BM Cenevre Ofisi'nde, BAE hapishanelerinde kadınlara yönelik insan haklarının ele alındığı panel düzenlendi.

Farklı ülkelerden hukukçuların konuşmacı olarak katıldığı panelde, BAE hapishanelerindeki kötü muamele ve işkence iddiaları katılımcılarla paylaşıldı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi İcra Direktörü Safwa Aissa, "BAE'deki hapishanelerde kadın mahkumlar uzun bir süre sonra kendilerine yapılan kötü muameleve işkenceleri dile getirmeye başladı." dedi.

Aissa, son günlerde özellikle El Wathba hapishanesindeki kadın mahkumların dövüldüğünün, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarının ortaya çıktığını belirtti.

Yemen'de BAE'nin gizli hapishaneleri olduğunu ve BAE'li yetkililer tarafından yönetildiğini aktaran Aissa, bu hapishanelerde kadınların yanı sıra çocukların da bulunduğunu kaydetti.