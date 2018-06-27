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BAE'ye kadın mahkumları derhal serbest bırakın çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:01 | Son Güncelleme

BM'de düzenlenen panelde, BAE hapishanelerinde işkenceye maruz kaldığı bildirilen tüm kadın mahkumların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu - Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi İcra Direktörü Safwa Aissa: - "BAE'deki hapishanelerde kadın mahkumlar uzun bir süre sonra kendilerine yapılan kötü muamele ve işkenceleri dile getirmeye başladı" - Adının açıklanmasını istemeyen eski bir mahkum: - "BAE'de hapishanede kaldığım sürece kötü muamele ve işkencenin birçok çeşidiyle karşılaştım"

CENEVRE (AA) - Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çağrıda bulunarak, ülkedeki hapishanelerde işkenceye maruz kaldığı bildirilen tüm kadın mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi'nin öncülüğünde, BM Cenevre Ofisi'nde, BAE hapishanelerinde kadınlara yönelik insan haklarının ele alındığı panel düzenlendi.

Farklı ülkelerden hukukçuların konuşmacı olarak katıldığı panelde, BAE hapishanelerindeki kötü muamele ve işkence iddiaları katılımcılarla paylaşıldı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi İcra Direktörü Safwa Aissa, "BAE'deki hapishanelerde kadın mahkumlar uzun bir süre sonra kendilerine yapılan kötü muameleve işkenceleri dile getirmeye başladı." dedi.

Aissa, son günlerde özellikle El Wathba hapishanesindeki kadın mahkumların dövüldüğünün, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarının ortaya çıktığını belirtti.

Yemen'de BAE'nin gizli hapishaneleri olduğunu ve BAE'li yetkililer tarafından yönetildiğini aktaran Aissa, bu hapishanelerde kadınların yanı sıra çocukların da bulunduğunu kaydetti.

Ülkedeki hapishanelerde işkenceye maruz kaldığı bildirilen tüm kadın mahkumların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Aissa, bu mahkumların adil şekilde yeniden yargılanması gerektiğini vurguladı.

Aissa, hapisteki kadın mahkumların çoğunun sosyal medyadaki paylaşımlarının bedelini ödediğini ve BAE yönetiminin ifade özgürlüğünü ayaklar altına aldığını vurguladı.

- "Sessiz zulümlere karşı mücadelemiz devam edecek"

COJEP Genel Sekreteri Celil Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asılsız iddialarla aykırı sesleri susturmaya çalışan BAE, uluslararası insan hakları beyannamesini açık şekilde ihlal etmektedir ve uluslararası kamuoyu maalesef sessiz kalmaktadır." dedi.

Yılmaz, COJEP olarak dünyadaki mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Filistin, Arakan, Orta Doğu'da yaşanan "sessiz zulümlere" karşı BM Cenevre Ofisi nezdinde mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

BAE'deki hapishanelerinden kurtulan bazı kadın mahkumlar da panelde yaşadıkları acı deneyimleri anlattı.

Güvenlik nedeniyle adını açıklamayan ve yüzünü gizleyen eski bir kadın mahkum göz yaşları içerisinde, "BAE'de hapishanede kaldığım sürece kötü muamele ve işkencenin birçok çeşidiyle karşılaştım." dedi.

Öte yandan, COJEP Uluslararası İlişkiler Dairesi BM Sorumlusu Dudu Keleş'in BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 38. oturumu kapsamında, sözlü sunumlar yaptığı belirtildi.

Keleş'in, özellikle Avrupa'daki ırkçılık, Filistin ve Myanmar gibi küresel sorunları 47 üyeli konseyin gündemine taşıdığı kaydedildi.

- BAE'nin Yemen'deki hapishaneleri

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishane belgelenmişti.

BAE'nin iç savaşın yaşandığı Yemen'deki hapishane ağının Obama döneminde kurulduğu ve şimdiye kadar faaliyette bulunduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Birleşik Arap Emirlikleri BM Cenevre Ofisi

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