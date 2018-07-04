BAE'ye uluslararası insan hakları standartlarına uy çağrısı

Panelde konuşan Cenevre merkezli Alkarama insan hakları kuruluşunda görevli uluslararası hukukçu Julia Legner, BAE'de halen sistematik işkence, kötü muamele, mezalim ve keyfi tutuklamaların devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi'nin öncülüğünde, BM Cenevre Ofisi'nde, BAE'deki insan hakları konularının ele alındığı panel düzenlendi.

Legner, BAE'ye acil çağrıda bulunarak, uluslararası insan hakları standartlarına uymasını istedi.

BAE'de açık bir sivil toplum olmadığını, ifade ve gösteri özgürlüğünün engellendiğini aktaran Legner, bu ülkenin Roma Statüsü ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICCPR) gibi uluslararası anlaşmaları kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Kariyerinde, Mavi Marmara saldırısının yabancı mağdurlarını temsil eden hukuk ekibinin başkanlığını ve avukatlığını da yürütmüş olan uluslararası ünlü hukukçu Rodney Dixon de BAE resmi makamlarının işkence ve keyfi tutuklamalara yönelik hiçbir şey yapmadığını ve bu ülkede hesap verebilirlik mekanizmalarının bulunmadığını dile getirdi.

Dixon, resmi makamların kovuşturma esnasında tutukluları konuşturmak için işkenceye başvurmasının ahlak dışı olduğunu vurguladı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Adalet Merkezi İcra Direktörü Safwa Aissa ise Emine Alabdouli ve Meryem el-Balushi gibi mahkumların BAE hapishanelerinde işkenceye maruz kalan kadınlardan sadece ikisi olduğunu söyledi.

