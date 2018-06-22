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Bafa Gölü'nde su kalitesi en kötü sınıfta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türe ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nün Kapıkırı ve Gölyaka yerleşim yeri kıyılarında, bu yıl yağışların yetersiz olması ve yaşanan kirlilik nedeniyle köpük ve balçık oluştu - Bafa Gölü'ndeki Ekolojik Yaklaşımlar projesi bilimsel danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici: - "Önlemler alınmazsa kuraklıkla birlikte oksijen seviyesi azalacağından alglerin artması sonucu istenmeyen şekilde canlı ölümleriyle karşılaşmak şaşırtıcı olmamalı. Bafa Gölü'nün rengine bakıldığında çürümüş, su kalitesinin en kötü sınıfta olduğunu söyleyebiliriz"

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yağışların yetersiz olması ve yaşanan kirlilik nedeniyle Bafa Gölü kıyılarında köpük ve balçık meydana geldi.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Muğla ve Aydın sınırları içinde yer alan, Ege bölgesinin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü, nesli tehlike altında bulunan birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Bafa Gölü'nde, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken dönemde artış gösteren su yosunu ve kıyalarda görülen köpürme nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Gölün belli kısımları da köpürme nedeniyle beyaz renge boyandı.

Gölün büyük bir kısmında yaşanan kirlilik ve renk değişimi ise bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından da görüntülendi.

Ege Üniversitesinin yürüttüğü "Bafa Gölü'ndeki Ekolojik Yaklaşımlar" projesi bilimsel danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede ciddi bir kuraklık tehlikesi bulunduğunu dile getirdi.

Bu yıl Bafa Gölü'nün aşırı kirlendiğini savunan Kesici, bölgedeki aşırı kuraklık nedeniyle kirliliğin daha da artabileceğini vurguladı.

Bafa Gölü’nde zehirli mavi yeşil alglerin artması sonucu hızla oksijen seviyesinin azaldığını belirten Kesici, şöyle konuştu:

"Önlemler alınmazsa kuraklıkla birlikte oksijen seviyesi azalacağından alglerin artması sonucu istenmeyen şekilde canlı ölümleriyle karşılaşmak şaşırtıcı olmamalı. Bafa Gölü’nün rengine bakıldığında çürümüş, su kalitesinin en kötü sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl Haliç, İzmir Körfezi temizlendiyse Bafa Gölü’nün de mutlaka temizlenmesi lazım. Sonrasında da mutlaka göle arıtma sistemi sağlanması lazım. Bafa Gölü Menderes Nehri etrafındaki tesislerin çöplüğü haline gelmiş durumda. Koku ve görüntü nedeniyle özellikle Kapıkırı bölgesinde turizm olumsuz etkilenebilir. Gölde katmer katmer tabaka oluşmaya başlamış ve çok kötü bir koku var. Bu su kuyu sularına bile bulaşabilir."

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü Bafa Gölü'nün sürekli kirlilik olaylarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Gölde yaşanan kirliliğin belirli aralıklarla devam ettiğini belirten Sürücü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken ve daha sık görüldüğünü ifade etti.

Sürücü, gölde yaşanan kirliliğin bölgedeki balıkçılığı da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

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Bafa Gölü Kirlilik Muğla

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