Bafra Belediyesinin ücretsiz yabancı dil kursu başladı

Bafra Belediyesi, Hüseyin Baş Hacıbaşoğlu Kırsal Kalkınma ve Mesleki Eğitim Merkezinde, Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğü proje kapsamında ücretsiz İngilizce kursu vermeye başladı.
3 ay sürecek olan kursa, 20 kişi katılıyor. Uzman öğretici tarafından kursiyerlere haftanın 5 günü 2’şer saat A1 düzeyinde eğitim veriliyor.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Amacımız gençlerimize geleceğe hazırlık yolunda destek olmak. Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek gerekli. Bizler de bu anlayışla sadece gençlerimize değil, çocuklarımıza ve büyüklere el sanatlarından müziğe, kişisel gelişim ve eğitim kurslarından mesleki beceri kurslarına kadar çeşitli kurslar düzenliyoruz. Kendini yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri edinmek isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.
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