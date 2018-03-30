Bafra’da ’Bilgi ve Teknoloji Evi’ açıldı

Bafra Belediyesi tarafından gençlerin ücretsiz olarak kullanabilecekleri “Bilgi ve Teknoloji Evi” açıldı.

Alpaslan Türkeş Parkı’nda belediye ait binada yapılan açılış öncesi konuşan Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bafra’da kötü alışkanlıklar, uyuşturucu ile gençlerimizin zehirlenmesiyle ilgili kaymakamlık, adliyemiz, emniyetimiz olsun büyük bir mücadele halinde. Son dönemde bu zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Fakat biri yakalanıp birisi başladı. Önemli olan gençlerimize sahip çıkmak. Çok spor komplekslerimiz var. O konuda da fedakarlık yapan, gayret gösteren bütün yöneticilere, hocalarımıza, emek verenlere teşekkür ediyorum. Sporla ilgilenen gençlerimiz bu kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bonzaiden kaç kişinin öldüğünü burada söylemekten imtina ediyorum. Bu manada milli eğitim olsun, sosyal politikalar bakanlığı olsun biz de belediye olarak kaymakamlığın yanında acaba ne yapabiliriz dedik ve belediye olarak gençlerimize Bilgi ve Teknoloji Evi’ni kazandırarak, çocuklarımızın internetten ve kütüphanemizden faydalanmaları istedik. Onları sosyal hayata kazandırma adına hem de yanlış davranışlar sahibi olmamaları, kötü alışkanlıklardan onları engelleme adına bu imkanı sağladık. Bafra’nın geleceği olan nesillerimize katkı sağlamış oluruz” dedi.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, “Son yıllarda internet, bilgisayar yazılım, sosyal medya gençlerimizin hatta çocuklarımızın günlük hayatında. Bu aynı zamanda beraberinde sorunda getiriyor. Bu aletlerden yararlanmamak mümkün değil. Önemli bir teknoloji. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok erken yaşta bilgisayarla tanıştığı için bu sınırlamayı pek yapamadık. Odalarında oynadılar, zararlı sitelere girdiler engelleyemedik. Burada iş en önce velilere ve ailelere düşüyor. Eğer bir uygulamayı ücretsiz indiriyorsanız, para vermiyorsanız siz satılıyorsunuz, müşteri sizsiniz demektir. Kimse ücretsiz bir uygulama indirtmez. Artık onun müşterisi siz oluyorsunuz rehberiniz başkalarının eline geçiyor. Bu dünyada da böyle bu konuda facebook özür diledi. Gençlerimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Burada belediyenin kontrolünde ders çalışmaları, ödev yapmaları, teknoloji ile uğraşmaları, ben inanıyorum ki başlarında öğretmenleriyle birlikte güvenli bir şekilde bu bilgiden, teknolojiden istifade edeceklerdir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılışı yapılan Bilgi ve Teknoloji Evi’nde 20 bilgisayar bulunuyor. Toplam 250 metrekare alan içerinde hizmet verecek olan Bilgi ve Teknoloji Evi’nin birinci katı bilgisayar salonu, ikinci kat ise kütüphane ve okuma salon olarak hizmet verecek. Aynı zamanda Bilgi ve Teknoloji Evi’nin yanında da belediyeye ait kafeterya hizmet verecek.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yaygılar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.