Bafra’da şehide vefa

Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi’nde Şehit Jandarma Komando Onbaşı Satılmış Şahin’in ismi, ailesinin yaşadığı sokağa verildi. 1995 yılında Tunceli’de bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Onbaşı Satılmış Şahin’in isminin verilmesi töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin bir konuşma yaptı. Şehitlerin unutulduğu zaman öleceğini vurgulayan Başkan Şahin, “Bizler şehitlerimizin hatıralarını yaşatma adına, üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Şehidimiz Satılmış Şahin’in ismi Alpaslan Mahallesi’nde bir sokaktaydı. Daha sonra ailesinin talebi üzerine kendi evlerinin olduğu bu sokağa isminin verilmesi istendi. Biz de onun için gereğini yaptık ve bugün bu amaçla da buradayız. Anadolu’yu bize yurt yapan, Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde verilen mücadelelerde şehit olan tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimizden ebediyete intikal edenleri de rahmetle anıyorum” dedi. Şehidin kardeşi Fedai Şahin ise, “Aradan geçen 23 yıla rağmen devletimiz bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Bafra Belediye Başkanımıza bu ricada bulunduğumuz da kendisi seve seve kabul edeceğini, Samsun Büyükşehir Meclis toplantısında gündeme getireceğini belirtmişti. Belediye Başkanlarımız Zihni Şahin, Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye meclis üyelerimize tekrar ailem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Şehit Onbş. Satılmış Şahin’in ismini taşıyan tabela, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından sokağa asıldı.

- Başkan Şahin’e kadınlardan teşekkür

Öte yandan, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’in talimatıyla başlatılan “Bayanlar için sağlıklı yaşam etkinliği” bayanlardan büyük ilgi gördü. Bafra Belediyesinin devam eden ücretsiz olarak sunulan etkinliğe 350 bayan katılıyor. Başkan Şahin ve eşi Şükriye Şahin sağlıklı yaşam etkinliği üyeleri ile Alparslan Türkeş Parkı’nda bir araya geldi. Programa Bafra Belediyesi Kültür Müdürü Yusuf Danışmaz ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği Eğitmeni Buse Bulut da katıldı. Bayanlar Başkan Şahin’e bu etkinliği başlattığı ve eşi Şükriye Şahin’e ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler. Program çay ve sohbet şeklinde geçti. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin program sonrasın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bayan kardeşlerimize yönelik başlattığımız sağlıklı yaşam etkinliğimize yüzlerce bayan kardeşimiz katılmıştır. Etkinliğin tüm safhası bayanlarla yapılmaktadır. Eğitmenizim bayan kardeşimizdir. Bayan kardeşlerimiz çok büyük ilgi göstermişlerdir. Bizlere teşekkür etmek istemişlerdir. Bizler de eşim Şükriye Şahin hanımefendinin de katılımlarıyla onlarla bir araya gelerek bir program düzenledik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu programlar devam edecektir. Bir belediyeden fazlası olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz çok önemli projelerimiz ile toplumun tüm kesimlerine hizmet ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız, bayan kardeşlerimiz, yaşlılarımız öğrencilerimiz için önemli projeleri hayata geçirdik. 30 Mart Cuma günü ise saat 14.00 de ise Alparslan Türkeş Parkı’nda Bafra Belediyesi Bilgi ve Teknoloji Evi’nin açılışına yaparak öğrencilerimize önemli bir hizmeti sunacağız. Tüm hemşerilerimizi, öğrencilerimizi, eğitim camiamızı ve velilerimizi bu açılışa katılarak bizleri mutlu etmelerini rica ediyorum.”