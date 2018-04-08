Bafra’nın zembili Ankara’da öğretildi

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencilerine zembil eğitimi verildi.

Bafra Umut Derneği Başkanı ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticisi olan Hülya Yangın Ertekin, öğrencilere zembil kursu vermek için Ankara’ya davet edildi. Ertekin, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencilerine 200 yıllık geçmişi olan sepet örücülüğü (zembil) eğitimi verdi.

Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümünün yüksek lisans programında Doç. Dr. Evrim Ölçer tarafından okutulan Halk Bilimi Animasyon Tasarımcılığı dersi kapsamında yapılan zembil yapım atölyesi etkinliği iki gün sürdü.

"Zembil Yapımı Atölyesi" etkinliği eğitmeni Hülya Yangın Ertekin, "Zembil yapımı etkinliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 6 maddesini içermekte. İstihdam ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri kapsayan becerilere sahip genç ve yetişkin sayısının arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların, kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmektir. Herkes için erişilebilir, güvenilir ve modern enerji sağlanması ve güvence altına alınması, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır iş sağlamak, sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, karasal ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak ile doğrudan ilişkilidir" dedi.