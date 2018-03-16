İZMİR (AA) - İzmir'de bir otomobilde 30 kilo 150 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S'nin (31) kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları plakası belirtilmeyen otomobili kent girişinde durdurdu.
Otomobilde dedektör köpek Julien ile yapılan aramada, bagajda saklanmış 30 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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