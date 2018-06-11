Bağcılar Belediyesi Mardin ve Bitlis’te gönül sofraları kurdu

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, “Başkanımız Lokman Çağırıcı beyin şahsında Bağcılar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı kardeşliğin yoğun bir şekilde yaşandığı, insanların ekmeğini paylaştığı ve bunu yüce Yaradana sığınarak gerçekleştirdiği mübarek bir ay. Böyle bir kalabalıkta iftar yapmaktan mutluyuz” dedi.

Sokak iftarlarının ilk adresi Mardin Nusaybin oldu. Tarihi ve kültürel miraslar arasında yer alan Zeynel Abidin Camii bahçesinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe dışından da gelenlerle katılımcılar 2 bin kişiye ulaştı. Ezanın okunmasıyla beraber tarihi cami önünde önce dualar edildi ardından da misafirler ve ilçe sakinleri hep birlikte iftar yaptı.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği gönül sofraları Ramazan ayının son haftasında Mardin ve Bitlis’e uzandı. Bu kapsamda kardeş belediyeler olan Adilcevaz ve Tatvan’ın bulunduğu Bitlis’te ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde açık havada iftar programı düzenlendi.

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi tarafından kardeş belediyelerin bulunduğu Mardin ile Bitlis’te kurulan sokak iftarlarında 4 bin 500 kişi orucunu açtı.

İftarın organizasyonunun dışında bin aileye toplu gıda yardımı, bin kişiye bayram hediyesi olarak kıyafet ve bin çocuğa da oyuncak verildi.

Sokak iftarının ikinci adresi ise Bitlis Merkez oldu. Gökmeydan'da kurulan iftara 2 bin 500 kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu salavatlar getirildi. İftara saniyeler kala semaya el açan vatandaşlar, kardeşlik, barış ve bu topraklardaki huzurun kalıcı olması yönünde dua etti.

“RAMAZAN VESİLESİYLE ARTIK MESAFELERİ DE AŞIYORUZ”

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, "Özlenen tablo bu. Allah'a şükürler olsun ilimiz en güzel huzur, emniyet ve güvenlik iklimini yaşıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlara karşı, bu meydanda bulunan erkek, kadın, yaşlı ve genciyle Bitlis'in verdiği cevap işte bu. Bağcılar belediye başkanlığımızın bu sofranın hazırlanmasında çok emekleri var. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN DOĞUSU BATISI FARK ETMEZ BİZ BİRİZ VE BERABERİZ”

Ramazan ayının atmosferine ve anlamına uygun geçen kardeş belediye iftarlarını değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Türkiye’nin doğusu batısı fark etmez biz biriz ve beraberiz. Geleneksel hale getirdiğimiz gönül sofraları sayesinde uzakları yakın ettik. Bu sofralarda yaptığımız paylaşımlarla muhabbetle kardeşliğimizi bereketlendirdik. Yüce Rabbimden bir gün bütün İslam aleminin bu gönül sofrasında toplanmasını niyaz ediyorum” dedi.

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