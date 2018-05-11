HABER

Bağcılar Belediyesi'nin ramazan ayı hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi'nin ramazan ayı hazırlığı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da ramazan ayı boyunca 22 mahallede iftar sofralarının kurulacağı bildirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerinin iftarlarını lokantalarda açabilecekleri iftar bileti uygulamasından sokak iftarlarına, alanında uzman isimlerin katıldığı kültür programına kadar birçok aktivitenin yer alacağı ramazan ayı etkinlikleri başladı.

Belediye, ramazan ayı boyunca her gün 22 mahalle ile Mardin, Bitlis ve Almanya'da kardeş şehir Hamm'da iftar sofraları kuracak.

Bağcılar Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunacak ve bin 500 kişiye de iftar bileti dağıtacak. Bilet verilecek kişiler evlerine yakın lokantalarda iftarlarını yapabilecek.

'Askıda ekmek' uygulamasıyla vatandaşlar, bir ekmek kendileri için bir ekmek de ihtiyaç sahipleri için alacaklar ve fırınlardaki sepetlere koyacaklar. Sivil Toplum Kuruluşları da ramazan etkinlik alanında kurulacak 60 stantta yöresel ürünlerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnşallah bu sene Bağcılar'da 130 bini aşkın hemşehrimizle beraber aynı gönül sofrasında buluşmayı hedefliyoruz. Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli sloganıyla başlıyoruz yolculuğumuza. Geleneksel hale getirdiğimiz ve 12 ay boyunca devam ettiğimiz uygulamalarımızın başında camilerimizin temizliği geliyor. Her iki ayda bir camilerimizi ilaçlı sularla temizleyip, daha sonra da gül kokularıyla cemaatimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ramazan öncesinde de tüm camilerimizde aynı temizliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den Ankara uyarısı! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!
BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldıBAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı
Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattıDayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.