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Bağcılar meydanı ve zemin altı otoparkı inşaatında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İnşaatın bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bağcılar Belediyesi Meydan Düzenleme ve Zemin Altı Otoparkı'nın yıl sonunda açılması planlanıyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentsel dönüşümle çehresi değişen ilçeye değer katacak yeni meydan ve otopark projesinin hızla ilerlediği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 2016 yılı sonbaharda yapımına başlanan Bağcılar Belediyesi Meydan Düzenleme ve Zemin Altı Otoparkı inşaatının yüzde 86'lık kısmının tamamlandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geri kalan yüzde 14'lük bölümde ise kaba işler ve izolasyon işleri devam ediyor. 2018 yılı sonunda açılması planlanan yeni meydan ve otopark projesinde en ince ayrıntılarına kadar her şey hesaplandı. 55 bin metrekarelik alana yapılan yeni meydanda seyir oturma basamakları, oturma cebi, büfe, yeşil bant, kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunuyor. Dil evinin içinde bulunduğu bir millet kıraathanesi de bulunuyor. Kıraathanede gençler kitap, çay, kahve ve ikramlardan ücretsiz faydalanacak. Üzerinde geniş yeşil alanın bulunduğu meydanın altına bin 162 araçlık otopark inşa edildi. Sürücülere otoparktan metroya geçiş imkanı da sunuluyor. Ayrıca meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yükseklikleri de aynı olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, meydan ve otopark projesinin ilçeye büyük değer katacağını vurguladı.

Vatandaşlar için her açıdan modern bir meydan yaptıklarını belirten Çağırıcı, "Tamamlandığında İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olacak. Meydan ilçe sakinlerimizin sevdikleriyle zaman geçirebileceği güzel bir alan olacak. İlçemize bu alanın kazandırılmasından ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bağcılar inşaat istanbul büyükşehir belediyesi Lokman Çağırıcı Meydan otopark

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