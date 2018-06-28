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BAĞCILAR VE ATAKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 03:04 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ataköy'de de Strasburg Caddesi üzerinde bazı araçlar da göle dönen yolda hasar gördü. Araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

Görüntü dökümü:
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-Bağcılar'da göle dönen yollar
-Mahsur kalan araçlar
-Vatandaşların yardımı
-Ataköy'de göle dönen yol-EK
-Araçların çekiciyle çekilmesi-EK
-Genel ve detalyar

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