Bağcılar'da araç gecekonduya çarptı : Oturma odasındaki kişi yaralandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç gecekonduya çarptı.

Kaza, Göztepe Mahallesi'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ç. henüz bilinmeyen nedenle 56 AU 259 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti . Araç yol kenarındaki gecekonduya çaptı. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Murat Ç. ise polis aracına bindirirek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı, sürücünün fren yerine gaza basınca gecekonduya çarptığını öne sürdü.

(FOTOĞRAFLI)