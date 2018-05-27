HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı.

Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı. İlçe sakinleri yağmurlu havaya rağmen programa yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerini gerçekleştirildiği Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanında iftar sonrası düzenlenen eğitim ve eğlence içerikli sunumlar sırasında etkinlik alanında sahur yapılacağı anons edildi. Gösterilerden sonra yağmurlu havaya rağmen sahur organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar evlerine gitmedi. Vatandaşlar stantları gezerek, hemşeri derneklerinde sohbet ederek; çocuklar da akranlarıyla aralarında oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada, “Bağcılar’da Ramazan çok keyifli geçiyor. Beraber yaptığımız bu sahurla Ramazanı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam gerek iftar gerek sahur organizasyonlarında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

“BU SAATTE AYNI SOFRAYI PAYLAŞARAK ‘BİR VE BERABERİZ’ MESAJI VERDİLER”

Yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Ramazan güzel başladı güzel gidiyor. Bağcılar’daki gönül sofralarımızı farklı mekanlarda hemşerilerimizle birlikte kurmaya devam ediyoruz. Bugün de sahur programında bir araya geldik. Alan çok güzel görünüyor. Maşallah çok güzel bir tablo. Bağcılarlılar bu saatte aynı sofrayı paylaşarak ‘Bir ve beraberiz’ mesajı verdi. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkürler ediyor, hayırlı sahurlar diliyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptıBağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptıBağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Sulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardıSulama kanalında kalan balıkları gençler kurtardı
Bodrum sahilleri yabancı turistlerinBodrum sahilleri yabancı turistlerin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.