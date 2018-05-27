Bağcılar’da bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla bin 500 kişi aynı sofrada sahur yaptı. İlçe sakinleri yağmurlu havaya rağmen programa yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerini gerçekleştirildiği Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanında iftar sonrası düzenlenen eğitim ve eğlence içerikli sunumlar sırasında etkinlik alanında sahur yapılacağı anons edildi. Gösterilerden sonra yağmurlu havaya rağmen sahur organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar evlerine gitmedi. Vatandaşlar stantları gezerek, hemşeri derneklerinde sohbet ederek; çocuklar da akranlarıyla aralarında oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada, “Bağcılar’da Ramazan çok keyifli geçiyor. Beraber yaptığımız bu sahurla Ramazanı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu akşam gerek iftar gerek sahur organizasyonlarında emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.