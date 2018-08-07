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Bağcılar'da cinayet: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bir evde bıçaklanarak öldürülmüş biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da bir evde bıçaklanarak öldürülmüş biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Evren Mahallesi Görkem Sokak'ta bulunan bir 5 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mohamad E. A. işten çıktıktan sonra geldiği evinde eşi Hulud H.(24) ve yanındaki kişiyi bıçakladı.

Eşini ve yanındaki 35 yaşlarındaki erkeği bıçaklayan Mohamad E. A. kanlı gömleğini evde değiştirdikten sonra kaçtı. Hulud H.'den haber alamayan yakınları eve gelip kan izleri görünce durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren polis, Hulud H. ve kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Polis, cinayet zanlısı Mohamad E. A. arıyor.

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