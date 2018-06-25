Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise çocukların sesinin camiyi cennet bahçesine çevirdiğini kaydederek, "Keşke hep çocuk sesleriyle camiler inlese. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "İnşallah milli temeli güçlü, gelenek ve göreneklerine bağlı, vatanını seven evlatlar olarak önümüzdeki yıllarda sizi her yerde görürüz. Başarılar diliyorum." dedi.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen camide çocuklar, "Camide çocuk sesi vatanımın neşesi", "Camiye koşalım Kur'anla buluşalım" ve "Gel bu yaz Kur'anı gönlüne yaz" yazılı dövizler açtı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da çocuklara başarılar diledi. İlçe Müftüsü Musa Uzun ise yaz kurslarının 17 Ağustos'a kadar iki bölüm halinde devam edeceğini belirterek, ilçedeki bütün cami ve Kur'an kurslarında 500'e yakın hocanın 22 bin çocuğa eğitim vereceğini aktardı.

Açıklamaların ardından Osmanlı'da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen "Bed-i besmele" töreni düzenlendi. Müftünün, arkasında sancak ve Kur'an-ı Kerim taşıyan çocuklarla beraber camide yaptığı yürüyüşün ardından ilk ders verildi. Bu törenler sayesinde çocuk, aile içinde olduğu gibi, cemiyette de yeni bir statü kazanırdı.

Törenden sonra ilçe yöneticileri, çocuklara ders görecekleri kitapları dağıttı.

