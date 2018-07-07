Bağcılar'da çocuklar yöresel lezzetlerin belgeselini çekecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde açılan kursta çocuklar, belgesel eğitimi alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, belgesel kursu açtı. Yaz boyunca haftada iki gün saat 10.00 ile 14.00 arasında verilen kurs için 20 öğrenci başvuruda bulundu.

Teorik derslerin bitmesinin ardından uygulamaya geçilecek kursta öğrenciler, ödev olarak çiğ köfteden künefe tatlısına kadar kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek.

Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, her derse beşer dakikalık kısa belgesel gösterimiyle başlıyor. Öğrenciler, bir yandan videoyu izlerken diğer yandan da belgeselin ana fikri, konunun işlenişi, kanıtlar ve hatalı görülen durumlar üzerine notlar alıyor.

Çocuklar, gösterimin sona ermesiyle birlikte sınıfta öğretmenin moderatörlüğünde kendi fikrini ve eleştirilerini arkadaşlarına anlatıyor. Kimi zaman kendi iddiasını kabul ettirmek isteyen öğrenciler arasında sanatsal denilebilecek tartışmalar da yaşanıyor.