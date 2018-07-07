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Bağcılar'da çocuklar yöresel lezzetlerin belgeselini çekecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde belgesel eğitimi alan çocuklar, kurs sonunda ödev olarak çiğ köfteden künefeye kadar kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde açılan kursta çocuklar, belgesel eğitimi alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, belgesel kursu açtı. Yaz boyunca haftada iki gün saat 10.00 ile 14.00 arasında verilen kurs için 20 öğrenci başvuruda bulundu.

Teorik derslerin bitmesinin ardından uygulamaya geçilecek kursta öğrenciler, ödev olarak çiğ köfteden künefe tatlısına kadar kendi yörelerine özgü lezzetlerin belgeselini çekecek.

Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, her derse beşer dakikalık kısa belgesel gösterimiyle başlıyor. Öğrenciler, bir yandan videoyu izlerken diğer yandan da belgeselin ana fikri, konunun işlenişi, kanıtlar ve hatalı görülen durumlar üzerine notlar alıyor.

Çocuklar, gösterimin sona ermesiyle birlikte sınıfta öğretmenin moderatörlüğünde kendi fikrini ve eleştirilerini arkadaşlarına anlatıyor. Kimi zaman kendi iddiasını kabul ettirmek isteyen öğrenciler arasında sanatsal denilebilecek tartışmalar da yaşanıyor.

Belgesel konusunda yenilikçi, özgün ve donanımlı bireyler kazandırmayı hedefleyen kursta öğrencilerin bireysel, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirmesi ve yeteneklerini geliştirmesinin de zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Burada eğitim gören çocuklardan kimi ileride bir hayvan belgeseli kimi de tarihi olaylara ışık tutacak belgesel çekmeyi düşünüyor.

- "Derslerde herkes kendi ilgi alanında belgeseller izliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düşünme Becerileri Öğretmeni Demet Şahin, çocukların belgesele meraklı olduklarını belirterek, "Derslerde herkes kendi ilgi alanında belgeseller izliyor. Herhangi bir konuda belgeseli izlemeleri aynı konuyu benim anlatmamdan daha etkili oluyor. Bu kurstan belgesel konusunda ileride iyi iş yapabilecek çocuklar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kurs öğrencilerinden 12 yaşındaki Tarık Sönmez de doğa ve hayvanlarla ilgili belgeselleri çok sevdiğini dile getirerek, ileride hayvan belgeseli çekmek, özellikle kaplanlarla ilgili araştırma yapıp onların yaşamını anlatmak istediğini kaydetti.

Kursiyer 13 yaşındaki Melek Nurelikara ise tarihi çok sevdiğini ve bu yönünü ekrana yansıtmak için belgesel çekmeyi öğrenmek istediğini aktararak, "Tarihi kitapları okumak yerine izleyerek daha iyi öğreniyorum. Bunu yansıtmak da istiyorum." açıklamasını yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerin yaz tatili en iyi şekilde değerlendirmesi için çeşitli kurslar açtıklarını, bunlardan birinin de belgesel kursu olduğunu ifade etti.

Çağrıcı, çocukların kursta hem eğlendiğini hem de eleştirel düşünme, sorgulayıcı yaklaşım gibi konularda kendilerini geliştirdiğini belirtti.

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