Bağcılar'da dezenfekte çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 26 kişilik ekip, 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta belirlediği noktaları ilaçladıktan sonra köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilgili ekipler ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla nostalji bahçeleri ve parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti.
Havaların ısınmasıyla Bağcılar halkı, nostalji bahçeleri ve parklara ilgi gösterirken, gençler spor aletleriyle çocuklar da oyun gruplarında eğleniyor.
Vatandaşların en çok tercih ettiği yerler olan parkların güvenilir, temiz ve hijyenik olması için aralıksız çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi görevlileri çalışmalarını artırdı.
İlçede bulunan 7 nostalji bahçesi ve 140 parktaki oturma yerleri, spor ve oyun grupları ilaçlanarak dezenfekte edildi.
İlaçlanan yerler daha sonra insan sağlığını koruyan organik temizlik ürünleri kullanılarak oluşturulan köpüklü suyla yıkandı. Hijyenik hale getirilen oyun ve spor aletlerinde çocuklar daha güvenli şekilde oyun oynamanın tadını çıkarıyor.
Açıklamada ayrıca Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın, "Bağcılarımızın göz bebeği olan nostalji bahçelerimiz ve parklarımız bu sıcak günlerde ferahlamak isteyen hemşehrilerimizle dolup taşıyor. Vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla parklarda sürekli dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla çocuklarını oyun oynamasına müsaade edebilir." değerlendirmelerine yer verildi.
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