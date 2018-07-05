Bağcılar'da fen lisesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi açıldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği ve Bağcılar Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin, eğitim-öğretime hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, okulun 24 derslik, laboratuvarlar, sanat atölyeleri, muayene odası ve pansiyonuyla son teknolojiyle donatıldığı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:

"Okul kampüsü içinde uzaktan gelen öğrencilerin kalacağı bir yurt inşa edildi. 180 öğrenci kapasiteli pansiyonun odaları lüks otellerin konforunu aratmıyor. Dörder öğrencinin kalacağı odalarda 24 saat sıcak suyun aktığı banyo, tuvalet ve lavabo da bulunuyor. 600 öğrenci kapasitesi bulunan okula eylül ayında başlayacak yeni sezonda 150 öğrenci kabul edilecek. Okul, bu dönem alacağı öğrencilerin puanlarında serbest davranacak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri en yüksek puandan başlayarak kabul edecek."

Açıklamada, Bağcılar'ın en gözde lisesi olmaya aday Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin büyük ilgi gördüğü, İstanbul’un dört bir tarafından öğrencilerin velileriyle okulu ziyaret ettiği kaydedildi.

