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Bağcılar'da Gönül Sofraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleyişe katıldı - Yarar: -"Bu ülkeyi büyütmek istiyorsanız ve güçlü orduya sahip olmak istiyorsanız yapacağınız şeylerden biri güçlü bir Türkiye'nizin olması. Güçlü ordu güçlü Türkiye yapmaz ama güçlü Türkiye güçlü ordu yapar"

İSTANBUL (AA) - Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleyişe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları dün Merkez ve Çınar mahallelerinde kuruldu. Kurulan masalar iftara saatler kala doldu. Aynı masayı paylaşan ancak birbirini tanımayan ilçe sakinleri birbiriyle tanışıp kaynaştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de iftar programına katıldı. Çağırıcı ve Öztürk mahallelilerin yanına gidip onlarla sohbet ederek, fotoğraflar çekildi.

Sokak iftarlarına gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyleyen Çağırıcı, “Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı aynı masa etrafında görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Görüyoruz ki gönül sofralarımız amacına ulaşarak milletimizin birliğini sağlıyor. Siz aynı sofrayı paylaştıkça hiçbir düşman bizi bölemeyecektir. Allah bizi birbirimizden ayırmasın." diye konuştu.

Ezanın okunmasının ardından yapılan duayla mahalle sakinleri hep beraber oruçlarını açtı. İftarlarını yapan ilçe sakinleri ramazan etkinliklerine katılmak için yanlarına çocuklarını alıp Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanına gitti. Çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterisi ve yarışmaların ardından güvenlik uzmanı Yarar sahneye çıktı.

Yarar, sohbette "yerli ve milli savunma sanayi” konusunda merak edilenleri anlatarak, "Bu ülkenin kaynakları arttıkça savunma sanayine ayrılan para da artıyor. Bugünlerde bu kadar projeyi bitirmemizin sebebi Türkiye’nin yaklaşık 4 misli büyümesidir. Geçen sene savunma sanayine ayrılan paranın miktarı 18 milyar dolar. Bu parayı ayırabilmen için Türkiye’nin 800 milyar dolar civarında büyüklüğü yani cirosu olması lazım. Türkiye büyüdüğü için bu kadar işi başarabiliyor. Bir kez daha söylüyorum yerli ve milli olmak isteyebilirsiniz ama o günkü şartlarınız size ne kadar verirse o kadar yaparsınız. Bu ülkeyi büyütmek istiyorsanız ve güçlü orduya sahip olmak istiyorsanız yapacağınız şeylerden biri güçlü bir Türkiye'nizin olması. Güçlü ordu güçlü Türkiye yapmaz ama güçlü Türkiye güçlü ordu yapar." ifadelerini kullandı.

Yarar soru-cevap şeklinde devam eden söyleşisinde "Yerli ve milli adamlara ihtiyacımız var. Bu ülkede yerli ve milli olan herkese bedel ödettiler. Türkiye’nin dışarıya 'hayır' diyebilecek yeterlilikte ve dik duracak adamlara ihtiyacı var. Savunma sanayini ancak böyle kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bağcılar Gönül Sofraları Güvenlik Uzmanı Mete Yarar

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