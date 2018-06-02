Bağcılar'da Gönül Sofraları

İSTANBUL (AA) - Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleyişe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları dün Merkez ve Çınar mahallelerinde kuruldu. Kurulan masalar iftara saatler kala doldu. Aynı masayı paylaşan ancak birbirini tanımayan ilçe sakinleri birbiriyle tanışıp kaynaştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de iftar programına katıldı. Çağırıcı ve Öztürk mahallelilerin yanına gidip onlarla sohbet ederek, fotoğraflar çekildi.

Sokak iftarlarına gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyleyen Çağırıcı, “Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı aynı masa etrafında görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Görüyoruz ki gönül sofralarımız amacına ulaşarak milletimizin birliğini sağlıyor. Siz aynı sofrayı paylaştıkça hiçbir düşman bizi bölemeyecektir. Allah bizi birbirimizden ayırmasın." diye konuştu.

Ezanın okunmasının ardından yapılan duayla mahalle sakinleri hep beraber oruçlarını açtı. İftarlarını yapan ilçe sakinleri ramazan etkinliklerine katılmak için yanlarına çocuklarını alıp Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanına gitti. Çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterisi ve yarışmaların ardından güvenlik uzmanı Yarar sahneye çıktı.