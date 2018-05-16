Bağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldı

İSTANBUL(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi. Sokak iftarına katılamayan ihtiyaç sahipleri, iftar bileti uygulamasıyla lokantalarda ağırlanırken engelliler ve yatalak hastası olanlara da lokantalardan yemek servis edildi.

Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı “Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli” sloganıyla kurduğu iftar sofralarında karşıladı. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda verilen ilk iftar büyük ilgi gördü. Çoluk-çocuk yaşlı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kişi Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu.

İlçe sakinlerinin birbirleriyle ettiği sohbet ve komşuluk ilişkilerinin pekiştiği coşku dolu anlar, ezan sesiyle birlikte yerini sessizliğe bıraktı. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan’ın ilk orucu hep birlikte açıldı. Alana gelemeyen ihtiyaç sahipleri “İftar Bileti” uygulamasıyla oruçlarını açtı. Böylece ihtiyaç sahibi bin 500 kişi lokantalarda, evinden çıkamayanlar ise evlerine gönderilen yiyeceklerle iftarını yaptı.