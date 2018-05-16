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Bağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi.

İSTANBUL(DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişiye verdiği iftarla 11 ayın sultanı Ramazan’a “Hoş geldin” dedi. Sokak iftarına katılamayan ihtiyaç sahipleri, iftar bileti uygulamasıyla lokantalarda ağırlanırken engelliler ve yatalak hastası olanlara da lokantalardan yemek servis edildi. Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı “Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli” sloganıyla kurduğu iftar sofralarında karşıladı. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda verilen ilk iftar büyük ilgi gördü. Çoluk-çocuk yaşlı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kişi Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu. İlçe sakinlerinin birbirleriyle ettiği sohbet ve komşuluk ilişkilerinin pekiştiği coşku dolu anlar, ezan sesiyle birlikte yerini sessizliğe bıraktı. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan’ın ilk orucu hep birlikte açıldı. Alana gelemeyen ihtiyaç sahipleri “İftar Bileti” uygulamasıyla oruçlarını açtı. Böylece ihtiyaç sahibi bin 500 kişi lokantalarda, evinden çıkamayanlar ise evlerine gönderilen yiyeceklerle iftarını yaptı. “RAMAZAN BOLLUK, BEREKET GETİRSİN İNŞALLAH” İftar sofrasında yerini alan Lokanta İşletmecisi Ragıp Eğilmez, “Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmeye çalışacağız. Tüm Müslüman âleminin Ramazan’ını kutluyorum. Bolluk, bereket getirsin İnşallah” ifadelerini kullandı. Her sene oruç tuttuğunu kaydeden 13 yaşındaki Mücahit Sayar “İlk gün olması nedeniyle biraz zorlandım ama oruç tuttuğum için mutluyum” şeklinde konuşurken; iftar sofrasına ailesi ile birlikte gelen Fatma Gümüş, “Ramazan’da bolluk ve bereket var. Tüm Müslüman âleminin Ramazan’ını kutluyorum” dedi. “BU RAMAZAN İSRAİL’İN VAHŞETİYLE YİNE ÜZÜNTÜ VERİCİ OLDU” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 23 yıl önce başlattıkları Ramazan Etkinlikleri’nin devam ettiğini belirterek “Herkesin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Bizim için huzur ve sükûnet için gelen Ramazan, maalesef ki İslam dünyası için öyle olmadı. Bu Ramazan İsrail’in vahşetiyle yine üzüntü verici oldu. Sofralarımızda yemekle birlikte onların üzüntülerini paylaşacağız. İnşallah bu Ramazan’ın güzellikleriyle beraber bu zulümlerin son bulmasını temenni ediyorum” diye konuştu. İftara katılan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Müftüsü Musa Uzun da ilk iftarı hemşehrileriyle birlikte açtı. Etkinlik Alanına kurulan 60 stantta STK temsilcileri yöresel ürünlerini tanıtırken, ikramlarda da bulundu.

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Bağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldıBağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldı
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