HABER

Bağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Bağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, bir iş yerindeki makinede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokağı'ndaki bir iş yerindeki plastik hammadde üreten makinede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, olay nedeniyle iş yerinde üretim durdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Alanya'da sahile inek ölüsü vurduAlanya'da sahile inek ölüsü vurdu
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyorBozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hammadde üreten makinede patlama işyerinde patlama

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Sedat Peker'den 24 Haziran öncesi sert çıkış: MHP'nin yüzde 4 oy alacağı söylenmekte, milletimiz ak saçlı bilge lidere böyle yapmamalı

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Nevşehir'de mide bulandıran rezalet! Skandal istismarda ceza yağdı

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! 15 Temmuz gecesinden şok anlar

Gaziantep'te aile katliamı!

Gaziantep'te aile katliamı!

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.