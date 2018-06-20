Bağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, bir iş yerindeki makinede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokağı'ndaki bir iş yerindeki plastik hammadde üreten makinede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, olay nedeniyle iş yerinde üretim durdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

