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Bağcılar'da kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

Kaçan silahlı şahısların yakalanması için özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kuyumcu, silahlı ve maskeli kişiler tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nde, bir site içerisinde yer alan alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Şahıslar, buradaki bir miktar altını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan şahısların yakalanması için, bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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