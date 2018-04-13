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Bağcılar'da minibüs sürücüsü darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bağcılar'da minibüs sürücüsü darbedildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, Alibeyköy-İstoç hattında sefer yapan minibüsü yol ortasında durduran iki kişi, sürücüyü darbetti.

Alınan bilgiye göre, İstoç'ta 2457 sokakta içinde yolcu bulunmayan 34 M 4166 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi tarafından durduruldu.

Şüpheliler, minibüsten indirdikleri sürücüyü levye ve sopayla darbetti, tabancayla ateş ettikleri aracın da camlarını kırdı.

Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen minibüs ise incelemelerin ardından otoparka çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy-İSTOÇ Bağcılar darp saldırı

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