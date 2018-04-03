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BAĞCILAR'DA OTOMOBİL EVE GİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 03:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Bağcılar'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı eve girdi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Bağcılar'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı eve girdi. Kaza, Göztepe Mahallesi'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Murat Ç. yönetimindeki 56 AU 259 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle tek katlı eve giren otomobilin kaldırılması için çekici çağırıldı. Otomobilin kurtarmak için halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobilin girdiği evde maddi zarar oluştu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAk ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Murat Ç. polis aracına bindirirek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine ifadesi alınmak üzere götürüldü. Bir görgü tanığı kazayı şöyle anlattı: "Araç sokağa giriyor, hız yapıyor. Frene basacağı yerde gaz basarak kaldırma çıkarak eve giriyor.Evinin içerisinde 5 kişi vardı. Bir kişide yaralandı"
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekipleri
-Otomobil eve girmesinden detaylar
-Aracının içerisinde bulunanlar
-Çevredeki vatandaşlar
-Otomobil çekici yardımıyla kaldırılması
-Gecekonduda maddi hasar oluşması
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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