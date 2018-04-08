BAĞCILAR'DA OTOPARKA SİLAHLI SALDIRI:  1 ÖLÜ 3 YARALI (1)

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Bağcılar'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler