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Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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