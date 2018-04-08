Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki otoparka kimliği belirsiz kişilerce henüz bilinmeyen nedenle araçtan ateş açıldı.
Otoparkta bulunanların da silahla karşılık verdiği öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bir kişinin öldüğü belirlendi. Olayda yaralanan 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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