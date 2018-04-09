BAĞCILAR'DA OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA; OTOBÜSTEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla karşılık verdiği çatışmada bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Otobüsteki panik anı