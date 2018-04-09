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BAĞCILAR'DA OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA; OTOBÜSTEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı.

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla karşılık verdiği çatışmada bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Otobüsteki panik anı

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