HABER

BAĞCILAR'DA POMPALI TÜFEKLİ TEKEL BAYİ SOYGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 02:16 | Son Güncelleme

-Yüzleri maskeli 3 şüpheli pompalı tüfekle bir bayide soygun yaptı -Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Bağcılar'da bir tekel bayisine giren yüzleri maskeli 3 şüpheli dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, 3 bin 500 lira parayla birlikte sigara ve alkollü içecekleri aldı.

-Yüzleri maskeli 3 şüpheli pompalı tüfekle bir bayide soygun yaptı

-Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bir tekel bayisine giren yüzleri maskeli 3 şüpheli dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, 3 bin 500 lira parayla birlikte sigara ve alkollü içecekleri aldı. Soygun anları marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan bir markette saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir araçla bayii önüne gelen maskeli üç kişi, dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, kasada bulunan 3 bin 500 lira parayı ve reyonda bulunan sigaralarla birlikte alkollü içkileri aldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra geldikleri araçla birlikte buradan uzaklaştı.

DÜKKAN SAHİBİ BÜYÜK KORKU YAŞADI
Büyük korku yaşayan dükkan sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bayide incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespiti için çalışma başlattı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan soygun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde bir araçla dükkan önüne gelen üç kişi içeriye girerek, kasada bulunan kişiye silah doğrultuyor. Daha sonra kasada bulunan paraları alan şüpheliler, reyonda bulunan sigara ve alkollü içecekleri torbalara dolduruyor. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin araçla gelişi
-Bayii sahibine silah doğrultmaları
-Reyonda bulunan sigara ve içkileri torbalara doldurmaları
(AKTÜEL)
-Olay yerinden detay
-Polislerin kayıtları incelemeleri
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.