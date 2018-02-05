HABER

BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 23:14 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA  Bağcılar'da bir dükkana düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bağcılar'da bir dükkana düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir dükkanda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, Göztepe Mahallesi Pınar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın altındaki dükkana baskın düzenledi. Yapılan baskında ünlü markalar taklit edilerek üretilmiş çok miktarda sahte parfüm, kimyasal maddeler ve bir adet parfüm dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.