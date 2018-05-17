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Bağcılar'da seçim standı saldırısı şüphelileri serbest (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan 2 kişinin, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da İYİ Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan 2 kişinin, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı ortaya çıktı. OLAY 6 MAYIS'TA OLMUŞTU Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, 6 Mayıs Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulunmuş, parti standında bulunan 4'ü bıçaklı 8 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli ise, tutuklanmıştı. MÜŞTEKİLERİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİĞİ KARARDA BELİRTİLDİ 2 şüphelinin tutuklanmasına Avukat Orkun Ayhan itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi, "İsnat edilen suçun TCK kapsamında alt ve üst sınırları, güncel infaz yasası ve müştekilerin soruşturma dosyasında ayrı ayrı ibraz etmiş oldukları şikayetten vazgeçme dilekçeleri birlikte değerlendirildiğinde mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirinin beklenen ceza karşısında orantısız olacağı, bu aşamada adli kontrol tedbirleri ile beklenen faydanın sağlanabileceği değerlendirmekle itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir'in tahliyesine karar veren hakimlik, 2 şüphelinin de yurtdışına çıkışını yasakladı ve her pazar günü adreslerine en yakın karakola imza atma tedbiri koydu.

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