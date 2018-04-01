Bağcılar'da silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da alacak nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada bir polis memuru silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, izinli olan polis memuru S.E, alacağı olan kişiyle buluşmak için 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'ne gitti.

Burada, S.E, borçlu olduğu belirtilen T.B. ve beraberindeki 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, polis memuruna silahla ateş etti.

S.E. gözünden yaralanırken, T.B. ile yanındaki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Yaralı S.E, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.