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BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 01:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bağcılar'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, 19 yaşındaki A.A.'ya silahlı saldırı düzenledi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bağcılar'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, 19 yaşındaki A.A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin sıktığı bir mermi çekirdeği, 5'i çocuk 8 kişinin bulunduğu bir evin pencere çerçevesini delip içeri düştü. Şans eseri evde bulunan kimse yaralanmadı.

Olay Bağcılar, Demirlkapı Mahallesinde akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, plakası öğrenilemeyen bir araçla geldikleri 1685. Sokak üzerinde A.A. isminde 19 yaşında bir gence henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Saldırı sonrası genç bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelilerin kullandığı araç kaçarken, 1687 Sokak'ta bulunan bir otomobile çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ 8 KİŞİNİN OLDUĞU EVİN PENCERESİNDEN GİRDİ
Polis ekipleri de olayın olduğu yere "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek önlem aldı. Polis ekipleri saldırının olduğu her iki sokak üzerinde de detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri yerde bulunan boş kovanları tek tek tespit ederek kayıt altına aldı. Her iki sokakta da çok sayıda boş kovan olduğu dikkat çekti. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu mermilerden biri bir evin pencere çerçevesini delip içeri düştü. Evlerinde misafirleri ile oturan aile camlarının kenarında mermi çekirdeğini görünce şok oldu. Mermi çekirdeğinin girdiği evde 5'i çocuk 8 kişi olduğu görüldü. Polis ekipleri evin içine düşen mermi çekirdeğini de inceledi. Şans eseri evin içine düşen mermi çekirdeğinden kimse yaralanmadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken olayla ilgili de soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Yerdeki boş kovanlar
- Evin penceresinden giren mermi çekirdeği
- Evdeki vatandaş ile röp
- Genel ve detaylar

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