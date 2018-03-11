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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 19 yaşında bir genç, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1685. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki A.A, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin saldırısına uğradı. Sokağa bir otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, A.A'ya yönelik silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.A, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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