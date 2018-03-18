Bağcılar’da sokak pazarları modern pazar yerlerine taşınıyor

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Halk Meclisi Toplantısı’nda vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, modern pazar alanı müjdesi verdi. Toplantıda konuşan Çağırıcı,“Sancaktepe ile Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Pazartesi ve Çarşamba pazarlarımızı Azerbaycan Dostluk Parkı içinde bulunan kapalı pazar alanına taşıyoruz. Bu sayede pazarcılarımızın imkanlarını genişletirken mahalleyi de büyük bir yükten kurtarmış olacağız” dedi.

Bağcılar’da kış nedeniyle ara verilen Halk Meclisi Toplantıları yeniden başladı. Halk Meclisi Toplantısı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapılan toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm istedi ve hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkürlerini sundu. Pazar kurulduğu günlerde trafik probleminden gürültü kirliliğine kadar bir dizi olumsuzluklardan bahseden vatandaşların en büyük sıkıntısının sokak aralarındaki pazarlar olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimizin fikir ve düşüncelerine başvurduğumuz toplantımızda gördük ki pazar yerleriyle ilgili genel bir şikayet var. Bizim de bu yönde çalışmalarımız var. İlçemizdeki sokak pazarlarını, otoparkı, tuvaleti, mescidi olan kapalı pazar alanlarına taşıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar süren pazarlar yüzünden hem vatandaşımız hem de esnafımız rahatsız oluyordu. Artık bundan sonra iki taraf da nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Başkandan modern pazar müjdesi

Konuşmasının devamında ise müjdeli haberi veren Çağırıcı, “Sancaktepe ile Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Pazartesi ve Çarşamba pazarlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Dostluk Parkı içindeki kapalı pazar alanına taşıyoruz. Bu sayede pazarcılarımızın imkanlarını genişletirken mahalleyi de büyük bir yükten kurtarmış olacağız” dedi.

Çağırıcı’nın sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı. İki hafta sonra hizmet verecek olan kapalı pazar alanında aynı zamanda 417 araçlık otopark da bulunuyor. Temiz ve geniş olan pazar yerinde tuvalet ve mescit de yer alıyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri pazar alanı olarak hizmet verecek olan tesis diğer 5 gün de otopark olarak kullanılacak.

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise, “Yeniden başladığımız halk meclislerinde yönetenler ve yönetilenler bir aradayız. Güzel bir gelenek olan bu toplantılara katılarak yönetime katkılarda bulunan sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.