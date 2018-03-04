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Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.'yi silahla ateş ederek öldürün A.D.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da sokak ortasında tartıştığı eşi S.D.'yi silahla ateş ederek öldürün A.D. adlı koca, aynı silahla intiha etti.

Neden tartıştıkları anlaşılamayan karı-kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 40'lı yaşlarda olan S.D. ile A.D. çifti, sokakta kaldırım üzerinde yürürken aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. adlı koca silahla eşi S.D.'ye birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Her ikisi de yere yığılırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından her iki cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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