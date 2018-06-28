Bağcılar'da üç yaşındaki çocuğun ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki evlerinde 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürüp cesedini Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki hafriyat döküm sahasına gömdüğü iddia edilen baba Oğuz Köklü ile delilleri yok ettiği öne sürülen anne Fatma Köklü'nün yargılandığı davada, mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediği sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Oğuz Köklü ile Fatma Köklü katılmazken, Oğuz Köklü'nün avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Gövler, esas hakkındaki mütalaasında, 18 Ekim 2014’te sanık Oğuz Köklü'nün öz çocuğu olan maktul İzzet Aydın Köklü'yü sürekli dövdüğü, ağır travmalar geçirmesine rağmen tedavisini yaptırmadığı, bu şekilde öldürme kastı olmaksızın maktulün ölümüne neden olduğu belirtildi.
Mütalaada, sanık Oğuz Köklü’nün maktulü kiraladığı araçla Orhangazi ilçesinde yakınlarındaki kum ocağına yakın bir yere gömdüğü, müşteki sanık olan Fatma Köklü’nün de kasten yaralama sonucu ölüm olayına iştirak etmeksizin suçu yetkili makamlara bildirmediği ve delillerin karartılmasına yardım ettiği, yaralı oğlunun tedavisini yaptırmak için yetkili makamlara başvurmadığı iddiasıyla sanıkların hakkında kamu davasının açıldığı kaydedildi.
Sanık Oğuz Köklü’nün beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, müşteki sanık Fatma Köklü’nün beyanlarının diğer sanığın beyanları ile benzer olduğu bildirilen mütalaada, sanık Oğuz Köklü’nün gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada maktulün cesedi bulunamadığından otopsi işlemi yapılamadığı ve kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği, maktulün sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilemediği, maktulde astım ve solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaların da doğrulandığının anlaşıldığı kaydedildi.
Mütalaada, müşteki sanık Fatma Köklü’nün maktulün ölümüne, diğer sanığın neden olduğuna dair beyanlarının da diğer aşamalarda değiştiğini, sanık Oğuz Köklü’nün maktulü sürekli darp ettiğine iddia olunmasına rağmen sağlık kayıtlarında bu hususta bir bulguya rastlanmadığı, maktulün cesedinin bulunamaması nedeniyle maktulün darp neticesi mi, daha önce meydana geldiği iddia olunan araç çarpması mı yoksa sanık savunmaları doğrultusunda kayıtlardan kendisinde mevcut olduğu anlaşılan solunum yolu rahatsızlığından kaynaklı mı vefat ettiğinin tespit edilmemiş oluşu dikkate alındığında sanık ve müşteki sanığın atılı suçları işlediği sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.
Sanık Oğuz Köklü’nün avukatı da sanığın beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Köklü’nün ''yakın akrabayı ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama'' ve ''eziyet'' suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine karar verilmesine karar vererek, Fatma Köklü’nün de ''delilleri yok etme'' ve ''bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme'' suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.
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