Bağcılar'da yemek yarışması

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce ramazan etkinlikleri kapsamında Yemek Yarışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, yöresel, hamur işleri ve tatlı kategorisinde yaklaşık 181 yemek yarıştı.

Yemekler, Emine Beder, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

"Hamur işi" kategorisinde yarışan Şehriye Acar "çullu börek" ile birinci, Özlem Nergis "haşhaşlı Abazya böreği" ile ikinci, Nuran Duman ise "kete" ile üçüncü oldu.

"Yöresel" yemekler kategorisinde yarışan Şeyda Çabuk "Osmanlı mutfağından bal kabağı dolması" ile birinci, Maşallah Özdemir "Batman içli köfte" ile ikinci, Bahar Yılmaz da "Malatya perde pilavı" ile üçüncü seçildi.

"Tatlılar" kategorisinden Gülbahar Kınataş "kalem burma" ile birinci, Ayşe Şakar "Gümüşhane yöresi sarı burma" ile ikinci, Hülya Kurt da "kocakarı gıdığı" ile üçüncü oldu.

- "Karar verirken çok zorlandık"

Açıklama görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yarışmaya katılan kadınların yemek konusunda çok başarılı olduğunu ifade ederek, "Bazı lokantalardan buradan menüler alıp tescil edenler olduğunu biliyoruz. Yarışmaya katılan tüm ev hanımlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.