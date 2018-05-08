İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da eşya taşıma esnasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Selim Güngör'ün öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesi 1072 Sokak'ta dün komşularının taşınmasına yardım eden Güngör ile sokağa otomobille giren kişiler arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerinden ayrılan otomobildeki 3 kişi, bir süre sonra tekrar sokağa geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, Güngör silahla vurularak yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Güngör kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında kavgaya karışan şüphelilerden B.V'yi ve yanındaki arkadaşını yaralı olarak geldiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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