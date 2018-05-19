Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında bir araç dereye yuvarlanırken, devrilen diğer araçtaki iki kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir araç, Bağcılar'da Basın Ekspres Yolu Başakşehir yönünde seyreden Zeki E. idaresindeki 34 SE 5676 plakalı otomobile, ardından Fırat T. idaresindeki 34 SZ 3862 plakalı araca çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Zeki E. idaresindeki otomobil Ayamama Deresi'ne yuvarlanırken, Fırat T'nin kullandığı araç, yan yattı.

Kazada, Zeki E. yara almazken diğer sürücü Fırat T. ile yanındaki İhsan B. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayamama Deresi'ne yuvarlanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, diğer araç da yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, kaçan diğer araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

