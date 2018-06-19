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Bağcılar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Bağcılar'da minibüs şoförleri arasında yolcu alma tartışması yüzünden çıkan kavgada Mustafa Yağcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada Mustafa Yağcı'nın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Bakırköy- Bahçelievler hattında minibüs şoförlüğü yapan Yağcı ile aynı hatta minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Y. (30) ve yanında bulunan kardeşi Sebahattin Y. (25) arasında yolcu alma yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaşan minibüs şoförleri Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde tekrar karşılaşınca tartışma yeniden başladı. İddiaya göre, Yağcı elindeki palayla, Mehmet Y. ve kardeşi Sebahattin Y.'yi yaraladı. Mehmet Y. yanındaki bıçakla Yağcı'yı yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.

Yağcı, kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli iki kardeş Mehmet Y. ve kardeşi Sebahattin Y.'yi tedavi için gittiği hastanede gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa Yağcı'nın Söğütlüçeşme Spor Kulübü'nde futbol oynadığı, yaklaşık bir ay önce sakatlanınca minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

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